Два человека погибли при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

«К большому горю, двое человек погибли: мужчина и женщина. Мужчина ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Жители в нем не пострадали. Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. К большому горю, женщина погибла на месте», — написал он.