Два человека погибли при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

«К большому горю, двое человек погибли: мужчина и женщина. Мужчина ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Жители в нем не пострадали. Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. К большому горю, женщина погибла на месте», — написал он.
Губернатор добавил, что за жизнь ее сына борются медики: у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки.
Гладков уточнил, что еще двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Всех пострадавших доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.
ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
Силы ПВО отражают атаки противника.