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Два человека погибли при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Два человека погибли при обстреле Белгорода со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Источник: © РИА Новости

«К большому горю, двое человек погибли: мужчина и женщина. Мужчина ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Жители в нем не пострадали. Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. К большому горю, женщина погибла на месте», — написал он.

Губернатор добавил, что за жизнь ее сына борются медики: у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки.

Гладков уточнил, что еще двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Всех пострадавших доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.

Силы ПВО отражают атаки противника.