Прокуратура начала проверку из-за массовой гибели форели в Добрянке

Надзорное ведомство вместе со специалистами Волго-Камского терруправления Федерального агентства по рыболовству организовало проверку этой информации. В частности начата проверка сведений о высокой температуре воды в отводящем канале филиала «Пермской ГРЭС» и гибели рыбы в одном из крестьянско-фермерских хозяйств Добрянки.



Специалисты контролирующего органа с использованием спецтехники обследовали Камское водохранилище в районе Пермской ГРЭС от начала подводящего канала до добрянского пляжа, на местности, в том числе проведены замеры температуры воды. Сейчас проверочные мероприятия продолжаются.



Недавно стало известно о массовой гибели 12 тонн форели в добрянском рыбоводном хозяйстве «ДоброFish», основанном Ниной Поповой. Температура воды поднялась до 30 градусов, хотя в это время года не должна превышать 12−15 градусов. Хозяйство сразу связалось с Пермской ГРЭС. На электростанции устно заверили, что действовали по диспетчерскому графику, рассказывала изданию «Зори Плюс» основатель и директор ООО «Добрянский рыбоводный центр» Нина Попова. Компания официально обратилась в природоохранные и контролирующие органы.

