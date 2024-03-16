Бесплатный сыр. Очередная схема развода на деньги появилась в узбекском сегменте Telegram

Но есть нюанс: нужно заплатить около 3 миллионов сумов в качестве налога. У пенсионерки не хватило денег, но она заняла у знакомых и отправила. После чего переписку с ней удалили, в группе ее заблокировали. Она осталась без денег, в долгах и без надежды найти преступников.