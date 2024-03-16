Бесплатный сыр. Очередная схема развода на деньги появилась в узбекском сегменте Telegram

Это обсуждалось в группе «Потребитель». Самое скверное в этой истории — жертвами обмана становятся наивные небогатые люди, преимущественно — пенсионеры.
Сценарий такой: мошенники добавляют людей в группы в Telegram, обещая нуждающимся крупные выплаты.
В одной из реальных историй, которую рассказали в сообществе, пенсионерка прочитала подобное объявление и подала заявку на помощь.
В ответ ее попросили подробно описать свою ситуацию, а через некоторое время ей пришло сообщение, что некая «комиссия» подтвердила оказание ей помощи в размере 60 миллионов сумов.
Но есть нюанс: нужно заплатить около 3 миллионов сумов в качестве налога. У пенсионерки не хватило денег, но она заняла у знакомых и отправила. После чего переписку с ней удалили, в группе ее заблокировали. Она осталась без денег, в долгах и без надежды найти преступников.
Казалось бы, банальная схема, в которой все шито белыми нитками. Но люди все еще попадаются даже на такие простые уловки аферистов. Поэтому не лишним будет предостеречь знакомых и рассказать им и об этих нехитрых, но очень опасных уловках.
Напомним, что недавно кибермошенники предлагали узбекистанцам зарабатывать на акциях Tesla.