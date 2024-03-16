На Сызранском НПЗ пожар распространился на 500 кв. м

«Площадь пожара на Сызранском НПЗ, где горит установка по переработке нефтепродуктов, составляет 500 кв. м», — рассказал собеседник агентства. На Новокуйбышевском НПЗ также произошло возгорание после атаки беспилотника, пожар потушили до прибытия специалистов, добавил он.
С 12 марта российские регионы подвергаются массовым атакам дронов, их целями в том числе становились НПЗ. Так, 13 марта в Ленинградской области сбили дрон на подлете к нефтезаводу «Кинеф»; в Ростовской — остановили работу Новошахтинского завода нефтепродуктов из-за падения дрона на его территории; в Рязанской — атака на нефтезавод привела к сильному пожару.
Днем ранее, в ночь на 12 марта, атаке дронов подверглись установка в Кстовской промзоне Нижегородской области, а также нефтебаза в Орле — это привело к пожару в одном из резервуаров.