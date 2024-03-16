На Сызранском НПЗ пожар распространился на 500 кв. м

С 12 марта российские регионы подвергаются массовым атакам дронов, их целями в том числе становились НПЗ. Так, 13 марта в Ленинградской области сбили дрон на подлете к нефтезаводу «Кинеф»; в Ростовской — остановили работу Новошахтинского завода нефтепродуктов из-за падения дрона на его территории; в Рязанской — атака на нефтезавод привела к сильному пожару.