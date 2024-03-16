Спасатели ликвидировали загорание в сушильном помещении на Беларуськалии

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Спасатели ликвидировали загорание на ОАО «Беларуськалий» в Солигорском районе, сообщила пресс-служба МЧС.
Инцидент произошел в субботу в 04:25. Спасатели получили сообщение о загорании на территории третьего рудоуправления ОАО «Беларуськалий».
Прибывшие на место происшествия подразделения МЧС увидели дым на первом этаже административно-бытового корпуса, где переодеваются работники. Как оказалось, загорание произошло в сушильном помещении.
Спасатели эвакуировали работницу с третьего этажа на свежий воздух, никто не пострадал.
«Загорание ликвидировано. Причина инцидента устанавливается», — сообщила пресс-служба ведомства.
Не первый случай
Это уже не первый случай загорания на предприятии. В 2016 году возник пожар на складе № 6 1-го рудоуправления Беларуськалия. В этом здании хранились минеральные удобрения.
В момент пожара на складе находились два работника, которые самостоятельно покинули здание и не пострадали.
К ликвидации огня были привлечены 23 единицы техники и 69 сотрудников спасательной службы.
По данному инциденту СК возбудил уголовное дело. Следователи установили, что должностные лица подрядного ООО допустили к сварочным работам людей, которые не имели аттестационных удостоверений и не прошедших инструктаж по охране труда и подготовку по программе пожарно-технического минимума.
Еще один инцидент произошел в 2021 году. Тогда спасателям поступило сообщение о задымлении в галерее на промышленной площадке предприятия. Как стало известно, задымление было вызвано тлением конвейерной ленты на уровнях 15 и 21 метра.