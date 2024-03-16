Актёра Сергея Маковецкого обокрали во время гастролей в Петербурге

Петербургские воры обчистили рюкзак звезды отечественного театра и кино Сергея Маковецкого. Во время прогулки по Северной столице артист лишился почти 200 тысяч рублей.
Сергей Маковецкий приехал в город на Неве, чтобы сыграть спектакль «Неслучайная встреча» в ДК «Выборгский». После него он и его крестник решили прогуляться по городу, оставив вещи в машине. В их числе был рюкзак, в котором лежали 195 тысяч рублей.
По данным 78.ru, водитель передал вещи сотруднику отеля на Гангутской улице, а тот, в свою очередь, поставил рюкзак в специальную ячейку для хранения. Когда артист и его спутник вернулись с прогулки, то забрали рюкзак и пошли в отельный ресторан пить чай. При расчёте выяснилось, что конверта с деньгами в рюкзаке нет.
Как рассказал Сергей Маковецкий, последний раз он видел конверт в рюкзаке в гримёрной.
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