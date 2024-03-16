Актёра Сергея Маковецкого обокрали во время гастролей в Петербурге

По данным 78.ru, водитель передал вещи сотруднику отеля на Гангутской улице, а тот, в свою очередь, поставил рюкзак в специальную ячейку для хранения. Когда артист и его спутник вернулись с прогулки, то забрали рюкзак и пошли в отельный ресторан пить чай. При расчёте выяснилось, что конверта с деньгами в рюкзаке нет.