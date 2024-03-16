Пожарные спасли более 250 домов в Приморье за сутки

В ведомстве отметили, что для мониторинга и выявления новых очагов используются беспилотные летательные аппараты. Сейчас ГУ МЧС по Приморью наращивает и передислоцирует подразделения в муниципалитеты, которые наиболее страдают от пожаров. Сейчас в тушении задействуют 45 единиц техники и 180 человек личного состава из МЧС России, краевой противопожарной службы и Авиалесоохраны.