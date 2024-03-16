Начальник Калачеевского участка службы механизации «Воронежэнерго» скрыл смерть сотрудника

Мужчину обвиняют в совершении служебного подлога. В результате несчастного случая на рабочем месте погиб один из его подчиненных. После чего начальник сообщил, что погибший якобы находился в отпуске без сохранения заработной платы, и лично заверил своей подписью недостоверные сведения в табеле учета использования рабочего времени. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда в пятницу, 15 марта.