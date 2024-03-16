Начальник Калачеевского участка службы механизации «Воронежэнерго» скрыл смерть сотрудника

В Калачеевский районный суд Воронежской области поступило уголовное дело в отношении начальника Калачеевского участка службы механизации и транспорта (СМиТ) управления обеспечения производства филиала ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго».
Мужчину обвиняют в совершении служебного подлога. В результате несчастного случая на рабочем месте погиб один из его подчиненных. После чего начальник сообщил, что погибший якобы находился в отпуске без сохранения заработной платы, и лично заверил своей подписью недостоверные сведения в табеле учета использования рабочего времени. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда в пятницу, 15 марта.
Несчастный случай произошел в феврале 2023 года. Водители Калачеевского участка СМиТ, находясь возле ремонтно-производственной базы, осуществляли расцепку жесткой сцепки автомобиля «Урал» с автогидроподъемником. Один из водителей, который также был машинистом автогидроподъемника, оказался зажат между автомобилями. Мужчину с травмами доставили в больницу, где он через два дня скончался.
После чего начальник ввел в заблуждение относительно нахождения погибшего в отпуске сотрудника отдела управления персоналом. Таким образом, был скрыт факт получения водителем травмы на рабочем месте и введен в заблуждение следственный орган.
Кроме того, родственники погибшего не смогли получить компенсацию в связи с его гибелью от травмы на рабочем месте. Начальник обвиняется по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Максимальное наказание по статье — два года лишения свободы.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что на предприятии в Новоусманском районе погиб 33-летний рабочий. Мужчина упал с высоты во время уборки строительного мусора на объекте. От полученных травм рабочий скончался на месте происшествия.