Мужчину с краской задержали на выборах в Екатеринбурге

Об этом сообщает Центр общественного наблюдения Свердловской области.
Мужчина слишком долго находился в кабинке, чем вызвал подозрение членов комиссии. Они остановили мужчину, затем его задержали.
Граждан предупреждают, что воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательной комиссии является преступлением. Нарушителей могут привлечь к ответственности по статье 141 УК РФ. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Как сообщалось ранее, 15 марта на избирательном участке в школе № 21 в Асбесте произошел пожар. В социальных сетях сообщают, что, возможно, был поджог.