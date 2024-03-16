Мужчину с краской задержали на выборах в Екатеринбурге

Граждан предупреждают, что воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательной комиссии является преступлением. Нарушителей могут привлечь к ответственности по статье 141 УК РФ. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.