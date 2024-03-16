Специально поджигал траву: жителю Приморья грозит крупный штраф

В Надеждинском районе Приморья задержали мужчину, который поджигал сухую траву. Поджигателя передали в руки полиции. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Подозрительного человека, поджигающего траву в районе поселка Мирный, заметили сотрудники 88-й пожарной части во время ликвидации палов. Тот, заметив направленные на него взгляды, попытался сбежать, но попался полицейским, которые его и задержали.
Оказалось, что 35-летний поджигатель живет в поселке у друга и работает механиком-программистом. Зачем он решил устроить пожар — неизвестно. Пока ясно лишь то, что ему грозит крупный штраф.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что Андрей П. потерял свой частный дом из-за пала сухой травы в Надеждинском районе. Сейчас приютом стал автомобиль,