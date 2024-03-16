«Вы с ума сошли?»: Актер Сергей Маковецкий резко отреагировал на слухи о краже у него 200 тысяч рублей

С актером театра и кино Сергеем Маковецким случилась неприятность. В СМИ появилась информация, что артиста нагло обокрали в одной из гостиниц Петербурга. В Северную столицу он приезжал на гастроли, где играл в спектакле «Неслучайная встреча» в ДК «Выборгский». После выступления звезда фильма «Брат 2» решил прогуляться по Петербургу, а вещи передал в камеру хранения отеля — в рюкзаке оставил 195 тысяч рублей.
Когда Маковецкий вернулся в гостиницу, то кругленькую сумму в сумке не обнаружил. Знаменитость тут же устроил скандал и вызвал полицию.
— На место выезжал оперуполномоченный полиции. В ходе разбирательства актер не смог сообщить обстоятельств пропажи денежных средств. Писать заявление он отказался, — сообщил SPB.KP.RU источник в правоохранительных органах.
Сам же Маковецкий категорически опровергает слухи о краже. В разговоре с корреспондентом SPB.KP.RU он обрушился с критикой на фейковые новости о нем.
— Вы что с ума сошли? Нашли вселенскую тему. Вранье это все! Так и напишите, и передайте своим коллегам, — резко выпалил Маковецкий в разговоре.