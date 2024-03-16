В Семее объявили режим ЧС природного характера

АСТАНА, 16 мар — Sputnik. Аким Семея Нурбол Нурсагатов своим решением объявил чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба на территории города. Проект решения опубликован на портале открытые НПА.
«Объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба на территории города Семей области Абай. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначить заместителя акима города Семей Рамиля Досмаганбетова и поручить провести мероприятия, направленные на ликвидацию чрезвычайной ситуации природного характера», — говорится в проекте решения.
Настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 марта 2024 года.
Напомним, в Семее талые воды затопили улицы города.
Ранее в МЧС сообщали, что в Казахстане в зоне риска подтопления находится 10 регионов страны из 17.
«В зоне риска подтопления находится 217 населенных пунктов согласно критериям оценки риска, в 10 регионах Казахстана возможны подтопления из-за резкого повышения температуры воздуха с одновременным выпадением сильных осадков», — говорится в сообщении.
Уточнялось, что силы и средства МЧС готовы к оперативному реагированию, ситуация держится на постоянном контроле.