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В Петербурге артистка Мариинского театра отдала мошеннику более 6 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Полиция Санкт-Петербурга разыскивает мошенника, которому артистка оркестра Мариинского театра отдала более 6 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах города.

«15 марта в полицию Адмиралтейского района поступило заявление от артистки о том, что злоумышленник путем обмана завладел принадлежащими ей безналичными денежными средствами в размере 6 274 129 рублей. Деньги заявительница переводила с расчетного счета и вносила на электронный кошелек в целях извлечения пассивного дохода от торговли на бирже ценными бумагами», — сказал собеседник агентства.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.

По информации оперативных служб, речь идет об артистке оркестра Мариинского театра Данаре Ургадуловой.

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