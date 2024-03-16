В Петербурге артистка Мариинского театра отдала мошеннику более 6 млн рублей

«15 марта в полицию Адмиралтейского района поступило заявление от артистки о том, что злоумышленник путем обмана завладел принадлежащими ей безналичными денежными средствами в размере 6 274 129 рублей. Деньги заявительница переводила с расчетного счета и вносила на электронный кошелек в целях извлечения пассивного дохода от торговли на бирже ценными бумагами», — сказал собеседник агентства.
По факту произошедшего полиция проводит проверку.
По информации оперативных служб, речь идет об артистке оркестра Мариинского театра Данаре Ургадуловой.