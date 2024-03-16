«Он стал кричать и бить ластами по воде»: в Черноморском районе спасли рыбака, заблудившегося в камышах

Ребятам из поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым скучно не бывает: на полуострове нередко пропадают и дети, и взрослые. Большинство пропавших находят живыми и относительно здоровыми. Одна из таких историй со счастливым концом недавно произошла в Черноморском районе.
— Вечером на горячую линию поступила заявка на поиск 26-летнего Михаила, — такое сообщение появилось в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым.
Встревоженные родные рассказали волонтерам, что молодой мужчина в одиннадцать часов утра уехал рыбачить на озеро, в окрестностях села Красноярского.
Стало темнеть, а домой он так и не вернулся. Были начаты поиски.
— Автомобиль Михаила нашли, но его самого рядом не было, — отметили в отряде.
Позже, спасенный рассказал, что он из-за любопытства заплыл в заросли камыша и оказался в настоящей ловушке. Камыш высокий, берега не видно, вдобавок опустился туман. Заросли густые, крепкие, непонятно, в какую сторону плыть.
— Пробираясь через «камышовый лабиринт», Михаил добрался до твердой почвы под ногами, но на берег выбраться так и не смог. Он стал кричать и бить ластами по воде, пытаясь привлечь к себе внимание, — сообщили волонтеры.
Бедолагу услышали другие рыбаки, которые и помогли собрату выбраться на сушу. Пробыв несколько часов в воде, мужчина был спасен.
— Заблудиться можно не только в лесу. Спасибо неравнодушным гражданам, которые помогли Михаилу выбраться. Отдельное спасибо сотрудникам полиции, которые, несмотря на пробитые колеса и туман, продолжали поиск до победного конца, — резюмировали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым.