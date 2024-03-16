Подпольщики помогли уничтожить позиции ВСУ, заявил Сальдо

«Удары возмездия настигли группы управления беспилотников в населенных пунктах Ивановка и Антоновка, а также мобильный миномет в Токаревке и радиолокационную станцию в селе Ветровое. Все эти инструменты террора предназначались для кровавых атак на мирные, социальные объекты, в том числе избирательные участки, левого берега Днепра Херсонской области», — написал он.
По его словам, выявили и передали координаты позиций ВСУ участники подпольного сопротивления «Русский Херсон», состоящего из местных жителей.
«Наше подполье на правом берегу Днепра ежедневно трудится для сохранения жизней мирных людей», — подчеркнул Сальдо.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион.
Сейчас Россия контролирует 75% области, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.