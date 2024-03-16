Губернатор Воронежской области прокомментировал громкие звуки в городе

Вскоре после громкого хлопка, который не на шутку перепугал воронежцев, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале:
— Уважаемые воронежцы! Оперативная ситуация в регионе под контролем. Громкие звуки, которые слышали горожане, никак не связаны с угрозой безопасности гражданам.
Напомним, звук раздался около 11.45 в субботу, 16 марта. Хлопок был настолько сильным, что его услышали не только во всех районах Воронежа, но и в его пригородах — в Рамонском и Семилукском районах.