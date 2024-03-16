В Новосибирской области мать обвиняют в убийстве новорожденного в ведре

Следователи предъявили обвинение жительнице Новосибирской области в убийстве новорожденного ребенка. Женщина после домашних родов положила младенца в ведро и вынесла на веранду. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
По данным следствия, в конце февраля 2024 года жительница одного из сел в Болотнинском районе, находясь жилом дома, самостоятельно родила жизнеспособного ребенка, после чего положила его в ведро и вынесла на неотапливаемую веранду. 11 марта тело младенца нашли без признаков жизни.
«В настоящее время фигурантке по делу предъявлено обвинение и судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.