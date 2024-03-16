В Новосибирской области мать обвиняют в убийстве новорожденного в ведре

По данным следствия, в конце февраля 2024 года жительница одного из сел в Болотнинском районе, находясь жилом дома, самостоятельно родила жизнеспособного ребенка, после чего положила его в ведро и вынесла на неотапливаемую веранду. 11 марта тело младенца нашли без признаков жизни.