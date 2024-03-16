Против пытавшегося поджечь списки избирателей воронежца возбуждено дело

По данным следствия, 15 марта 2024 года около 17:00 50-летний мужчина прибыл на один из избирательных участков в Ленинском районе Воронежа, где совершил поджог стола членов избирательной комиссии, на котором находились бюллетени, книги списков избирателей и иные документы. Как рассказал вчера на пресс-конференции председатель избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов, речь идет об участке, расположенном в библиотеке имени Ивана Никитина.



Подозреваемый доставлен в следственный отдел для допроса. Отметим, что ранее по той же статье были возбуждены уголовные дела в отношении двух жительниц Борисоглебска, которые вылили зеленую жидкость в урну для бюллетеней на избирательных участках в Северном и Юго-Восточном микрорайонах.



Расследование продолжается.



Мария Старикова.