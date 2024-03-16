За сутки жители Воронежской области потеряли больше 5 миллионов

Так, в городе Борисоглебске 58-летней жительнице позвонил незнакомец. Представившись сотрудником службы безопасности банка, он сообщил, что скорее всего ее расчетный счет взломан. Для защиты денег мужчина предложил пенсионерке срочно снять все сбережения со счетов и перенести их на «безопасный счет». Под диктовку злоумышленников женщина перевела на указанные реквизиты 1 673 000 рублей, а потом в течение трех недель ждала звонка от аферистов, пообещавших вернуть ей средства. Но, конечно, никто с потерпевшей не связался. Поняв, что ее обманули, жительница обратилась в полицию.