Потерявшаяся женщина больше трех недель живет в аэропорту Самары

В Самарской области жителей просят помочь найти родственников потерявшейся 67-летней женщины в полосатом свитере и синей юбке. С 20 февраля 2024 года она находится на территории аэропорта Курумоч.
— Неизвестная женщина называет себя Михайловой Аллой Евгеньевной. Она ростом 160 см, худощавого телосложения, с седыми короткими волосами и карими глазами, — рассказали в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».
На гостье самарского аэропорта бежевый свитер в черную полоску, синяя юбка, черные зимние ботинки. Всем, кому что-либо известно о женщине или кто может помочь в поиске ее родственников, просят сообщать информацию по телефону горячей линии: