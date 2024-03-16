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Потерявшаяся женщина больше трех недель живет в аэропорту Самары

В Самарской области ищут родственников потерявшейся женщины в полосатом свитере, сейчас она живет в аэропорту.
Источник: "ЛизаАлерт"

В Самарской области жителей просят помочь найти родственников потерявшейся 67-летней женщины в полосатом свитере и синей юбке. С 20 февраля 2024 года она находится на территории аэропорта Курумоч.

— Неизвестная женщина называет себя Михайловой Аллой Евгеньевной. Она ростом 160 см, худощавого телосложения, с седыми короткими волосами и карими глазами, — рассказали в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

На гостье самарского аэропорта бежевый свитер в черную полоску, синяя юбка, черные зимние ботинки. Всем, кому что-либо известно о женщине или кто может помочь в поиске ее родственников, просят сообщать информацию по телефону горячей линии: 8 (800) 700−54−52 или 112. Отмечается, что нужна помощь добровольцев.

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