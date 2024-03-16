Потерявшаяся женщина больше трех недель живет в аэропорту Самары

На гостье самарского аэропорта бежевый свитер в черную полоску, синяя юбка, черные зимние ботинки. Всем, кому что-либо известно о женщине или кто может помочь в поиске ее родственников, просят сообщать информацию по телефону горячей линии: 8 (800) 700−54−52 или 112. Отмечается, что нужна помощь добровольцев.