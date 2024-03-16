«Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие! Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — сообщили в Telegram-канале МЧС России по Воронежской области.
В Воронежской области предупредили об опасности атаки беспилотников
ВОРОНЕЖ, 16 мар — РИА Новости. ГУ МЧС России по Воронежской области предупредило об опасности атаки БПЛА в регионе и рекомендовало людям быть готовыми укрыться в безопасном месте.