В Воронежской области предупредили об опасности атаки беспилотников

«Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие! Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — сообщили в Telegram-канале МЧС России по Воронежской области.