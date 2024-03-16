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В Петербурге арестовали девушку, бросившую коктейль Молотова в избирательный участок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО 21-летнюю уроженку Амурской области, бросившую накануне бутылку с зажигательной смесью в здание средней школы, где работают два участка для голосования на выборах президента России. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александры Карасевой. Срок меры — 14 мая», — говорится в сообщении. Фигурантка возражала и просила о домашнем аресте.

Как сообщал ранее глава петербургского горизбиркома Максим Мейксин, 15 марта около 15:00 девушка бросила бутылку с коктейлем Молотова в информационную табличку на здании средней школы № 358 на Варшавской улице, где расположены два избирательных участка — № 1395 и № 1396. Противоправные действия оперативно пресекли сотрудники полиции, в результате инцидента никто не пострадал, голосование на участках не прерывалось. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудило в отношении задержанной уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий). В субботу девушке предъявили обвинение, ход и результаты расследования поставили на контроль в городской прокуратуре.

По данным следствия, неустановленные лица по телефону довели Карасевой преступный план, целью которого была дезорганизация работы участковых избирательных комиссий Петербурга — девушке предложили поджечь вход на участок, создав препятствия для прохода избирателей. Она дала свое согласие, после чего кураторы сообщили ей конкретный адрес, где она и совершила попытку поджога.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, фигурантка является уроженкой Благовещенска, официально не трудоустроена, в Петербурге проживала в одном из общежитий межвузовского студенческого городка на Новоизмайловском проспекте.