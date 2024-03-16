В Петербурге арестовали девушку, бросившую коктейль Молотова в избирательный участок

Как сообщал ранее глава петербургского горизбиркома Максим Мейксин, 15 марта около 15:00 девушка бросила бутылку с коктейлем Молотова в информационную табличку на здании средней школы № 358 на Варшавской улице, где расположены два избирательных участка — № 1395 и № 1396. Противоправные действия оперативно пресекли сотрудники полиции, в результате инцидента никто не пострадал, голосование на участках не прерывалось. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудило в отношении задержанной уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий). В субботу девушке предъявили обвинение, ход и результаты расследования поставили на контроль в городской прокуратуре.