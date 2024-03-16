10 авто конфисковали у должников по алиментам в Астане

Так, за период с 4 по 14 марта на штрафстоянку доставили 10 автомобилей должников по алиментам. Их общая задолженность по выплатам составила 23 075 219 тенге.
Частные судебные исполнители проведут оценку автомобилей, а затем выставят их на торги.
По данным департамента юстиции города, с начала 2024 года к административной ответственности привлекли 38 должников по алиментам, из них восемь получили арест от 2 до 5 суток, остальные должны выплатить штраф в размере 5 МРП.
«Приговором Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города два злостных должника по алиментам привлекли к уголовной ответственности по ст.139 УК РК “Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей”, — говорится в сообщении.
Ранее трехкомнатную квартиру и Lexus заставили отдать неплательщиков алиментов в Алматы.