Фейк о «шарах со взрывчаткой» разоблачили в Волгоградской области

Эту информацию борцы с фейками с Telegram-канала «Мобилизация 34» уже назвали ложным вбросом. Они сообщили, что на самом деле речь идет о единственном метеозонде с минометным снарядом иностранного производства и устройством для дистанционного сброса, который в четверг, 14 марта, упал на территории одного из районов Волгоградской области.
«Боеприпасы данного калибра передаются Украине странами НАТО, и ВСУ активно применяют такие метеозонды-переносчики вместо БПЛА», — отметили авторы канала.
Волгоградцев предупреждают о том, что при обнаружении летящих объектов непонятного предназначения или подозрительных предметов на земле не стоит предпринимать попыток подойти и изучить их самостоятельно. Обо всех подобных случаях необходимо сообщить в администрацию своего района, города или села, а также оповестить полицию и сделать звонок на горячую линию 112.