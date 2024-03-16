Фейк о «шарах со взрывчаткой» разоблачили в Волгоградской области

Эту информацию борцы с фейками с Telegram-канала «Мобилизация 34» уже назвали ложным вбросом. Они сообщили, что на самом деле речь идет о единственном метеозонде с минометным снарядом иностранного производства и устройством для дистанционного сброса, который в четверг, 14 марта, упал на территории одного из районов Волгоградской области.