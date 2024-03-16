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«Возможны снежные заносы»: под Новосибирском перекрыли движение автобусов и фур из-за метели

Под Новосибирском перекрыли движение автобусов и фур из-за метели.
Сейчас в Ричмонде: +10° 2 м/с 62% 756 мм рт. ст. +13°

Под Новосибирском дорожники ограничили движение автобусов и грузовиков на двух трассах из-за метели. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области.

— С 16.45 до 22.00 16 марта введено временное ограничение движения грузового и пассажирского транспорта, — сообщили в ГИБДД.

Ограничение ввели на участке трассы Р-254 «Иртыш» с 0 по 76 км Северного обхода и с 41 по 149 км трассы Р-255 «Сибирь».

— Причиной стали мокрый снег, метель и усиление ветра до 25 метров в секунду. Возможны снежные заносы, ограничение может быть продлено в связи с непогодой, — сообщили в ГИБДД.

ГИБДД