«Возможны снежные заносы»: под Новосибирском перекрыли движение автобусов и фур из-за метели

Под Новосибирском дорожники ограничили движение автобусов и грузовиков на двух трассах из-за метели. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области.
— С 16.45 до 22.00 16 марта введено временное ограничение движения грузового и пассажирского транспорта, — сообщили в ГИБДД.
Ограничение ввели на участке трассы Р-254 «Иртыш» с 0 по 76 км Северного обхода и с 41 по 149 км трассы Р-255 «Сибирь».
— Причиной стали мокрый снег, метель и усиление ветра до 25 метров в секунду. Возможны снежные заносы, ограничение может быть продлено в связи с непогодой, — сообщили в ГИБДД.