Казахстанец выплатил 3,5 млн тенге, чтобы выехать за границу

Напомним, недавно стало известно, что в Акмолинской области с мужчины взыскали 65 млн тенге в качестве долга по алиментам. Также сообщалось, что за неуплату алиментов 15 тысяч казахстанцев не могут выехать за пределы страны, а больше 6 тысяч граждан привлекли к административной ответственности. Отмечалось, что чаще всего главной причиной неуплаты алиментов является отсутствия официальной работы или имущества, на которое можно наложить взыскание. При этом отдельные должники, имея реальные материальные возможности, намеренно уклоняются от содержания своих детей либо скрывают свое имущество.