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«Из окна лоджии на восьмом этаже свисал человек, держась руками за оконную раму». В Минске спасли 30-летнего мужчину, свисающего с балкона на восьмом этаже

Сотрудники МЧС спасли 30-летнего минчанина, свисающего с лоджии на восьмом этаже.
Источник: t.me/mchs112by

Вечером 15 марта диспетчер службы МЧС в Минске принял звонок, в котором человек сообщил, что в доме на улице Янки Брыля с балкона на восьмом этаже свисает мужчина. Подробности рассказали в пресс-службе министерства.

Звонок поступил в половине десятого, на место ЧП прибыли подразделения МЧС с кубом жизни — специальным надувным устройством для спасения с высоты.

— Когда спасатели прибыли к месту вызова, из окна лоджии на восьмом этаже свисал человек, держась руками за оконную раму, — рассказали в пресс-службе.

Пока на земле разворачивался куб жизни, спасатели поднялись по автолестнице и сняли 30-летнего мужчину с балкона, он не пострадал. По какой причине мужчина оказался висящим на оконной раме лоджии, не сообщается.

— Обстоятельства происшествия уточняются, — проинформировали в МЧС.