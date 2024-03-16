«Из окна лоджии на восьмом этаже свисал человек, держась руками за оконную раму». В Минске спасли 30-летнего мужчину, свисающего с балкона на восьмом этаже

Вечером 15 марта диспетчер службы МЧС в Минске принял звонок, в котором человек сообщил, что в доме на улице Янки Брыля с балкона на восьмом этаже свисает мужчина. Подробности рассказали в пресс-службе министерства.
Звонок поступил в половине десятого, на место ЧП прибыли подразделения МЧС с кубом жизни — специальным надувным устройством для спасения с высоты.
— Когда спасатели прибыли к месту вызова, из окна лоджии на восьмом этаже свисал человек, держась руками за оконную раму, — рассказали в пресс-службе.
Пока на земле разворачивался куб жизни, спасатели поднялись по автолестнице и сняли 30-летнего мужчину с балкона, он не пострадал. По какой причине мужчина оказался висящим на оконной раме лоджии, не сообщается.
— Обстоятельства происшествия уточняются, — проинформировали в МЧС.