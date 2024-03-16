На Сызранском НПЗ в Самарской области ликвидировали открытое горение

«По информации ГУ МЧС России по Самарской области, в 09.03 (8.03 мск) на месте пожара на АО “Сызранский НПЗ” объявлена локализация открытого горения на площади 500 квадратных метров, в 13.25 (12.25 мск) объявлена ликвидация открытого горения», — сообщили в правительстве Самарской области.
Сейчас проводятся мероприятия по полной ликвидации пожара.
Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил РИА Новости, что утром в субботу БПЛА атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. В результате на первом заводе возникло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, на втором предприятии атака была пресечена. По предварительным данным, пострадавших нет.