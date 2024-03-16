В Екатеринбурге женщина попыталась испортить бюллетени зеленкой

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. Она рассказала, что одному из задержанных обещали за это 100 тысяч рублей. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, которые готовятся из-за границы.