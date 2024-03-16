В Екатеринбурге женщина попыталась испортить бюллетени зеленкой

«В гимназии № 13 Екатеринбурга предотвращена провокация: женщина попыталась пронести в помещения УИК 1550 и 1556 зеленую краску. В коридоре она была замечена другими избирателями, на нее обратили внимание члены УИК и полицейский. Она была задержана», — сказала агентству представитель ведомства.
В избиркоме отметили, что процесс голосования на избирательном участке шел штатно, непрерывно, а бюллетени, другая избирательная документация, КОИБ не пострадали.
Как добавил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, личность женщины установлена. «Это местная жительница, 1974 года рождения. Она доставлена в дежурную часть для разбирательства. Собранные по данному факту материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — сказал Горелых, отметив, что санкция статьи 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий») предусматривает лишение свободы до 5 лет.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержанная женщина является «сотрудником УрФУ, доктором химических наук», при задержании она оказала сопротивление сотрудникам полиции.
«Доставлена в отдел полиции № 7 для составления протокола по статье 20.1 КоАП РФ (“Мелкое хулиганство”). По указанию неустановленных лиц перевела им 15 миллионов рублей. Вчера ей сказали, чтобы вернуть деньги, необходимо прийти на избирательный участок в гимназии и залить зеленкой КОИБ», — пояснил источник, добавив, что не исключено, что на екатеринбурженку будет заведено уголовное дело по статье о воспрепятствовании выборов.
При этом, как подчеркнул собеседник, женщина ранее в протестной активности не была замечена.
Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. Она рассказала, что одному из задержанных обещали за это 100 тысяч рублей. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, которые готовятся из-за границы.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.