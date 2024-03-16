В Зеленоградске налили зелёнку в урну с бюллетенями

Голосование на выборах президента РФ проходит с 15 по 17 марта. Зарегистрированными кандидатами являются глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов и действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин.