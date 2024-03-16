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В Зеленоградске налили зелёнку в урну с бюллетенями

В Зеленоградске женщина налила зелёнку в урну с бюллетенями, сообщили «Новому Калининграду» очевидцы.
Источник: Новый Калининград

Инцидент произошел 16 марта на избирательном участке № 151 на ул. Октябрьской, 7 в здании центра помощи детям «Наш дом». Женщину задержали сотрудники полиции.

Оперативно связаться с пресс-службой Избирательной комиссии Калининградской области «Новому Калининграду» не удалось.

Голосование на выборах президента РФ проходит с 15 по 17 марта. Зарегистрированными кандидатами являются глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов и действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин.