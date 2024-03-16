Минобороны сообщило об уничтожении украинской ДРГ в Белгородской области

В приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины российские подразделения нанесли комплексное огневое поражение сосредоточениям живой силы и техники противника, сообщили в Минообороны РФ.



Отражены атаки и пресечены попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) украинских боевиков со стороны населенного пункта Поповка Сумской области, а также в направлении сел Сподарюшино и Козинка Белгородской области.



В результате ударов авиации и огня артиллерии среди потерь ВСУ — до 30 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и боевая машина РСЗО «Град». «Понеся существенные потери, противник отступил», — говорится в сообщении военного ведомства.



В результате обстрела Белгородской области 16 марта погибло два человека, восемь человек ранены, следует из сообщений губернатора Вячеслава Гладкова в его Telegram-канале. Минобороны сегодня сообщало, что над территорией региона сбито восемь беспилотников, реактивный снаряд и ракета ТРК «Точка-У», восемь реактивных снарядов RM-70 Vampire. Из-за обстрелов в воскресенье и понедельник не будут работать торговые центры Белгорода, в понедельник и вторник также будут выходные в колледжах и школах.



Мария Старикова.