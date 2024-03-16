Екатеринбуржец, пытавшийся испортить бюллетени краской, получил 15 суток

«Да, 15 суток ареста. Только у него статья 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство, за то, что нецензурно бранился уже после выведения из участка», — сказала собеседница агентства.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что арестованному — 47 лет. «После административного ареста возможно будет возбуждение уголовного дела по 141-й статье УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)», — отметил источник.
В субботу Центр общественного наблюдения Свердловской области информировал, что накануне на УИК-1393 Кировского района был задержан житель Екатеринбурга при попытке залить зеленую краску в комплекс обработки избирательных бюллетеней.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.