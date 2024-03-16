Объявленного в розыск заслуженного деятеля Казахстана задержали в Аргентине

Как рассказали в ведомстве корреспонденту NUR.KZ, летом прошлого года мужчина был объявлен в международный розыск столичной Антикорруционной службой за совершение преступления, предусмотренного ст. 189 ч.4 УК РК. Он подозревается в незаконном присвоении денежных средств в размере более 196 млн тенге.
По информации официального сайта Казахского научно-исследовательского института культуры, Андрей Равильевич Хазбулатов — доктор философии (PhD), ассоциированный профессор, один из авторов-разработчиков концепции культурной политики Казахстана до 2050 года, а также закона «О кинематографии». Заслуженный деятель РК. В 2009—2014 годах работал преподавателем, руководителем Службы академической мобильности и лингвистической подготовки, руководителем научно-практического центра послевузовского образования и академической мобильности, старшим преподавателем, доцентом, проректором по воспитательной работе и социальным вопросам, проректором по научной работе в Казахской национальной академии искусств имени Жургенова (Алматы). В 2014 году являлся президентом АО «Фонд духовного развития народа Казахстана» Министерства культуры РК. Затем был назначен генеральным директором Казахского научно-исследовательского института культуры. В мае 2019 года стал председателем правления Государственного центра поддержки национального кино.
Добавим, что согласно ст. 189 ч.4 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, если они совершены должностным лицом — с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.