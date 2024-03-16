Объявленного в розыск заслуженного деятеля Казахстана задержали в Аргентине

Добавим, что согласно ст. 189 ч.4 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, если они совершены должностным лицом — с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.