В Серове на женщину упал снег с крыши

В Серове прокуратура проводит проверку по факту схода снега с крыши, который упал с дома № 19 по улице Жданова. Известно, что дом обслуживает управляющая компания «ДомСервис».
— Женщина самостоятельно сообщила о происшествии в диспетчерскую службу города. На место прибыла бригада скорой помощи, которая осматривает пострадавшую, — сообщили в прокуратуре Свердловской области.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, что в Екатеринбурге глыба льда упала на трехлетнего мальчика. К счастью, ребенок не получил серьезных травм.