Пьяный водитель стал виновником ДТП в Минске

По предварительной информации, сегодня около 06.20 33-летний водитель автомобиля «Джили» при подъезде к площади Бангалор со стороны улицы Орловская не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ГАЗ. Состояние виновника инцидента вызвало подозрение у правоохранителей. По результатам медицинского освидетельствования в его организме выявлено 1,74 промилле алкоголя.