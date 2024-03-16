Пьяный водитель стал виновником ДТП в Минске

По предварительной информации, сегодня около 06.20 33-летний водитель автомобиля «Джили» при подъезде к площади Бангалор со стороны улицы Орловская не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ГАЗ. Состояние виновника инцидента вызвало подозрение у правоохранителей. По результатам медицинского освидетельствования в его организме выявлено 1,74 промилле алкоголя.
В отношении правонарушителя составлены административные материалы, мужчина задержан и доставлен в орган, ведущий административный процесс, автомобиль помещен на охраняемую стоянку. По месту работы направят уведомительное письмо.
В результате происшествия пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. На месте работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска.