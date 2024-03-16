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В Новосибирске гимнастка сорвалась во время выступления в цирке

Гимнастка, сорвавшаяся во время выступления в цирке, находится в больнице.
Источник: Комсомольская правда

В кадре — девушка пытается уцепиться за кольцо во время трюка, но не успевает. Еще секунда, и она падает на арену.

Это видео записали очевидцы, которые в субботу, 16 марта, на шоу «Королевский цирк Гии Эрадзе». Они разместили его в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Пострадавшая артистка — 24-летняя гимнастка Елизавета. Сейчас медики оказывают ей всю необходимую помощь.

— Девушка в сознании, серьезных травм пока не выявлено. Сейчас она находится в больнице на обследовании, ждем его результаты, — сообщили КП-Новосибирск администраторы шоу «Королевский цирк Гии Эрадзе».

Сотрудники циркового шоу добавили, что артистке будет оказана вся необходимая поддержка.

несчастный случай