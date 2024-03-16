В Новосибирске гимнастка сорвалась во время выступления в цирке

В кадре — девушка пытается уцепиться за кольцо во время трюка, но не успевает. Еще секунда, и она падает на арену.
Это видео записали очевидцы, которые в субботу, 16 марта, на шоу «Королевский цирк Гии Эрадзе». Они разместили его в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Пострадавшая артистка — 24-летняя гимнастка Елизавета. Сейчас медики оказывают ей всю необходимую помощь.
— Девушка в сознании, серьезных травм пока не выявлено. Сейчас она находится в больнице на обследовании, ждем его результаты, — сообщили КП-Новосибирск администраторы шоу «Королевский цирк Гии Эрадзе».
Сотрудники циркового шоу добавили, что артистке будет оказана вся необходимая поддержка.