В Уфе потушили пожар на площади 100 кв. метров

Пожарные переместили их в безопасное место.
Как сообщили в ведомстве, площадь возгорания двух гаражей составила 100 квадратных метров. Пожар произошел на улице Прибельской.
В результате происшествия никто не пострадал.
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Пожарные переместили их в безопасное место.
Как сообщили в ведомстве, площадь возгорания двух гаражей составила 100 квадратных метров. Пожар произошел на улице Прибельской.
В результате происшествия никто не пострадал.