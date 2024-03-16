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В Уфе потушили пожар на площади 100 кв. метров

Сотрудники МЧС успели вынести четыре баллона — три пропановых и один углекислотный — из горящих гаражей в Уфе.
Источник: МК.RU Уфа

Пожарные переместили их в безопасное место.

Как сообщили в ведомстве, площадь возгорания двух гаражей составила 100 квадратных метров. Пожар произошел на улице Прибельской.

В результате происшествия никто не пострадал.

пожары
МЧС