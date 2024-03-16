В Башкирии пресекли две попытки залить зеленкой урны с бюллетенями

Как оказалось, в ходе голосования было пресечено две попытки порчи бюллетеней. Избиратели попытались налить в урны с бланками зеленку, но им это не удалось. Теперь гражданами занимаются правоохранители, проводится проверка. Инциденты произошли накануне, 15 марта, в первый день голосования.
Ранее стало известно, как граждане вовлекаются в незаконную деятельность. Под предлогом заработать неизвестные советуют людям устроить одну из трех видов диверсий. Однако по итогу жители становятся лишь фигурантами уголовных дел, брошенными своими кураторами.