В Башкирии пресекли две попытки залить зеленкой урны с бюллетенями

Как оказалось, в ходе голосования было пресечено две попытки порчи бюллетеней. Избиратели попытались налить в урны с бланками зеленку, но им это не удалось. Теперь гражданами занимаются правоохранители, проводится проверка. Инциденты произошли накануне, 15 марта, в первый день голосования.