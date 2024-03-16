Избирком Петербурга опроверг слухи о распыленном газе на участке

Избирательная комиссия Петербурга опровергла распыление газа на одном из участков голосования в городе. Сообщалось, что неизвестный пришел на участок № 44 в Красногвардейском районе города и воспользовался перцовым баллончиком.
— По словам председателя территориальной избирательной комиссии № 44 инцидента на участке не было, — сообщила журналистам глава пресс-службы избирательной комиссии Наталья Чачина. — Санкт-Петербургская избирательная комиссия дополнительно проверит данную информацию.
Напомним, одна из провокаций на избирательном участке на Варшавской улице случилась 15 марта. Девушка бросила в агитационный плакат на стене школы бутылку с зажигательной смесью. Предмет отскочил и воспламенился на крыльце учебного заведения. Нарушительницу тут же задержали. Никто не пострадал, а процесс выборов не был нарушен.
16 марта суд избрал ей меру пресечения в виде ареста на два месяца.