Избирком Петербурга опроверг слухи о распыленном газе на участке

Напомним, одна из провокаций на избирательном участке на Варшавской улице случилась 15 марта. Девушка бросила в агитационный плакат на стене школы бутылку с зажигательной смесью. Предмет отскочил и воспламенился на крыльце учебного заведения. Нарушительницу тут же задержали. Никто не пострадал, а процесс выборов не был нарушен.