В Пермском крае простились с военнослужащим Иваном Жаровым

— Он был уроженцем поселка Сарс, — рассказали в администрации Октябрьского ГО — Иван героически погиб 20 декабря 2023 года, выполняя боевую задачу под Новомихайловкой. Посмертно боец был представлен к государственной награде Орден Мужества. Ему было всего 19 лет. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами!