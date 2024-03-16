В Пермском крае простились с военнослужащим Иваном Жаровым

«Светлая и вечная память Ванечке», «Царствие Небесное воину — герою», «Соболезнования родным и близким», — скорбят жители поселка Сарс в Октябрьском районе после того, как администрация Октябрьского городского округа сообщила о 19-летнем военнослужащем Иване Жарове, погибшем в ходе специальной военной операции.
В последний путь Жарова Ивана Борисовича земляки проводили 15 марта.
— Он был уроженцем поселка Сарс, — рассказали в администрации Октябрьского ГО — Иван героически погиб 20 декабря 2023 года, выполняя боевую задачу под Новомихайловкой. Посмертно боец был представлен к государственной награде Орден Мужества. Ему было всего 19 лет. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами!