Медведь напал на двух белорусов в Словакии, погибла женщина

Там уточнили, что инцидент произошел в минувшую пятницу в горах Низкие Татры, расположенных в центральной части Словакии.
Белоруска и ее партнер решили пройтись по туристической тропе. В какой-то момент в лесу на горном склоне на них напал медведь. Люди разбежались в разные стороны. 29-летнему мужчине удалось таким образом спастись. При этом он потерял свою 31-летнюю подругу из вида, не было даже голосового сообщения.
Звонок о происшествии поступил спасателям, которые незамедлительно прибыли на место с дронами, служебной собакой. В группе также был специалист по бурым медведям.
Через какое-то время собака отметила место под каменным порогом. Выяснилось, что, преследуемая медведем женщина упала с крутого склона, она не подавала признаков жизни. Медведь при этом находился рядом — его прогнали криками и предупредительным выстрелом.
Спасатели подняли тело женщины при помощи спусковых механизмов. Ими также был установлен звуковой контакт с партнером погибшей. Его нашли застрявшим над каменным порогом, молодой парень был напуган, но невредим. Потерпевшего на служебном автомобиле отвезли в ближайший населенный пункт.
В горноспасательная службе сообщили, что обстоятельства и причина смерти белоруски подлежат дальнейшему расследованию.