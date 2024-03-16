Медведь напал на двух белорусов в Словакии, погибла женщина

Белоруска и ее партнер решили пройтись по туристической тропе. В какой-то момент в лесу на горном склоне на них напал медведь. Люди разбежались в разные стороны. 29-летнему мужчине удалось таким образом спастись. При этом он потерял свою 31-летнюю подругу из вида, не было даже голосового сообщения.