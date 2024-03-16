ПВО уничтожила 15 вампиров над Белгородской областью

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили в Белгородской области еще 15 снарядов РСЗО RM-70 Vampire, сообщили в Минобороны.
«Шестнадцатого марта около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 “Вампир”, — подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили 15 боеприпасов в небе над Белгородской областью.
ВСУ уже второй раз за сегодня пытались атаковать регион при помощи РСЗО Vampire. Утром силы противовоздушной обороны сбили восемь реактивных снарядов, при этом в Белгороде погибли два человека, еще трое пострадали.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.