В ДТП на трассе в Тюмень погибла омская журналистка

Сегодня, 16 марта, погибла журналистка портала «НГС55» Анна Никитенко. Она была в числе пассажиров микроавтобуса, в который врезалась фура на тюменской трассе. По информации коллег, Анна ехала на выходные к родителям.
Проекты Анны Никитенко привлекали внимание, цепляли, брали за душу. Любую историю она могла показать под своим уникальным углом, оживить любое повествование. Многие материалы она писала так, как будто буквально жила ими. Помимо журналистики, Анна серьёзно увлекалась танцами, участвовала в конкурсах и фестивалях.
Редакция портала Om1.ru приносит соболезнования родным и близким Ани.