В Красноярске ищут 10-летнюю школьницу в меховых наушниках с бантом

10-летняя девочка ушла из дома (Академика Павлова) утром 16 марта, в 9:30. Она сказала, что идет на ярмарку в школу, но домой так и не вернулась. Мать сообщила полиции, что у девочки не было с собой телефона.
У пропавшей родинка с левой стороны шеи, также у нее светло-русые волосы и зеленые глаза. Девочка была одета в теплые наушники серого цвета, на них сверху был бантик. Также был серый шарф, розово-серая куртка.
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