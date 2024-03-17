Ушла в больницу и исчезла: в Ростовской области уже неделю ищут мать пятерых детей

В Ростовской области уже около недели не могут найти мать пятерых детей. 34-летняя Наталья Домаскина из поселка Матвеев Курган бесследно исчезла 8 марта — она ушла в больницу на перевязку, но к врачу так и не попала.
Что произошло, неизвестно. Местные жители в один голос утверждают, что замечали односельчанку как минимум за день до пропажи, но потом на улице с ней не встречались. В том числе, не видели женщину и там, где она, предположительно, могла идти.
ЖЕНЩИНУ ИЩУТ РОДСТВЕННИКИ И ПОЛИЦИЯ.
Детали таинственного исчезновения журналисту «КП — Ростов-на-Дону» рассказала племянница Натальи Домаскиной — Раиса Федоренко.
— Ушла из дома в больницу, на перевязку, около половины двенадцатого. Некоторое время назад она перенесла операцию. Не думаю, что могла расстроиться из-за этого. Анализы были хорошие. Супруг также не мог ее обидеть, к тому же, он был на заработках в Краснодарском крае в этот момент.
Как выяснилось, мать оставила ребят, младшему из которых 5 лет, под присмотром старшей 15-летней дочки и хозяйки дома, которая сдавала квартиру семье. После этого женщину никто не видел.
— Хватились в тот же день. Старшая девочка ходила в больницу и обошла знакомых, но безуспешно. Муж сразу же приехал, как только обо всем узнал. Он обратился в полицию, но заявление подал немного позже. До этого мы сами просили у владельцев камер видеонаблюдения записи с них, однако без разрешения МВД нам везде отказали.
На мобильный звонили много раз, но автоответчик говорил, что «номер временно заблокирован». Родственники не опускают руки и сейчас продолжают прочесывать местность, в том числе территорию около реки.
ПРИМЕТЫ.
По словам Раисы, ее тетя в день пропажи была в спортивном костюме, на ней была длинная спортивная кофта, а сверху — еще одна кофта, черная. На ногах были белые кроссовки. С собой имелся небольшой черный рюкзак.
— Дети плачут и ждут возвращения. Раньше тетя никогда не пропадала. Она очень ответственный человек и всегда рассказывала, где находится или куда идет.
Если кто-то видел Наталью Домаскину или знает о ее местоположении, нужно срочно обратиться в полицию.