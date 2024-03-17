Ушла в больницу и исчезла: в Ростовской области уже неделю ищут мать пятерых детей

— Хватились в тот же день. Старшая девочка ходила в больницу и обошла знакомых, но безуспешно. Муж сразу же приехал, как только обо всем узнал. Он обратился в полицию, но заявление подал немного позже. До этого мы сами просили у владельцев камер видеонаблюдения записи с них, однако без разрешения МВД нам везде отказали.