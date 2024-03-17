Въезд в Белую Калитву в Ростовской области засыпало мандаринами

При этом в комментариях под постом мнения интернет-пользователей разделились. Некоторые уверенно заявили, что на землю из грузовика высыпались лимоны. Кто прав, непонятно. Судя по видео, фрукты в ящиках были желтыми, рассыпались они в основном у обочины проезжей части. Дорога была свободна для проезда.