В Костанае будут судить сотрудника полиции, обвиняемого в убийстве жены

Осенью 2023 года во дворе дома в Костанайском районе обнаружен труп молодой женщины. Убитая работала в полиции, её муж — тоже. В последнее время их отношения не ладились, и пара ожидала бракоразводного процесса. Первым в числе подозреваемых в убийстве оказался супруг убитой, его задержали.