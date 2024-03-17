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Расширен перечень подлежащих контролю веществ

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Правительство России расширило перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю на территории страны, следует из опубликованного документа на официальном интернет-портале правовой информации.
Источник: © РИА Новости

Постановление вступило в силу в воскресенье.

Документ включает в данный перечень 23 новых прекурсора, которые используются для незаконного изготовления наркотиков. Многие из этих веществ являются легальной альтернативой уже включенных в перечень прекурсоров.

Данное решение позволит усилить борьбу с распространением наркотических средств и психотропных веществ, даст возможность сократить сырьевую базу для незаконного изготовления таких наркотических средств, как N-метилэфедрон, мефедрон, MDMA, производные амфетамины.

Также документом определяется крупный и особо крупный размеры веществ, за незаконное приобретение, хранение и перевозку которых предусмотрена уголовная ответственность.

медицина