Водитель без прав сбил подростка на снегокате в Хабаровском крае

Ребенок доставлен в Эльбанскую участковую больницу с переломами.
Водитель ВАЗа не имел прав на управление авто. Авария произошла в 21:10 в районе дома № 12 по улице Центральной. Ребенок выехал на проезжую часть неожиданно, говорится в сводке ГАИ.
Теперь проводится проверка: правоохранители могут привлечь семью к ответственности за неисполнение родителями требований по воспитанию детей. На водителя составили два протокола: за управление машиной без прав и нанесение легкого и среднего вреда здоровью в результате аварии.