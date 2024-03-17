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Водитель без прав сбил подростка на снегокате в Хабаровском крае

В селе Джуен Амурского района 20-летний водитель без прав на ВАЗ 21013 сбил 15-летнего подростка, который выехал на проезжую часть на снегокате.
Источник: УГИБДД РФ по Хабаровскому краю

Ребенок доставлен в Эльбанскую участковую больницу с переломами.

Водитель ВАЗа не имел прав на управление авто. Авария произошла в 21:10 в районе дома № 12 по улице Центральной. Ребенок выехал на проезжую часть неожиданно, говорится в сводке ГАИ.

Теперь проводится проверка: правоохранители могут привлечь семью к ответственности за неисполнение родителями требований по воспитанию детей. На водителя составили два протокола: за управление машиной без прав и нанесение легкого и среднего вреда здоровью в результате аварии.