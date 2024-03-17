68-летнего мужчину ищут в Хабаровске

Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям опубликовали ориентировку на 68-летнего Юрия Ивановича Чирича. Мужчина пропал 15 марта в районе второй краевой больницы. Пока поиски результатов не дали.

Юрий Иванович — человек среднего роста, 168 сантиметров, с серыми глазами. В день пропажи на нем был темный полушубок, черное трико и темно-синие кроссовки.

Волонтеры приложили много усилий на поиск пропавшего, исследуя доступные места, где он мог бы находиться, но пока не удалось найти никаких следов или информации о его местонахождении.