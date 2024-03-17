68-летнего мужчину ищут в Хабаровске

Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям опубликовали ориентировку на 68-летнего Юрия Ивановича Чирича. Мужчина пропал 15 марта в районе второй краевой больницы. Пока поиски результатов не дали.
Юрий Иванович — человек среднего роста, 168 сантиметров, с серыми глазами. В день пропажи на нем был темный полушубок, черное трико и темно-синие кроссовки.
Мужчина дезориентирован, ему может требоваться медицинская помощь. Всех, кто видел Юрия Ивановича или знает что-либо о его местонахождении, просят позвонить по указанным на ориентировке телефонам.
Волонтеры просят распространить ориентировку в мессенджерах, группах и на страницах социальных сетей. Вклад каждого в распространение этой информации может стать решающим в поисках Юрия Ивановича.